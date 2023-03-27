اشتية يستقبل المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الألمانية

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا، حيث بحث معه آخر التطورات ومستجدات الأوضاع السياسية.

وشدد اشتية على أنه "كلما ازدادت الأزمات الداخلية في إسرائيل ينعكس هذا بمزيد من الإجراءات تجاه شعبنا، من قتل واعتقال واقتحامات ومزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتدمير أي فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية".

وقال: "نريد جهدا دوليا جادا لخلق أفق سياسي مبني على مبادرة السلام العربية، يفضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وجدد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم وشهداء مقابر الأرقام، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة.

ــــ