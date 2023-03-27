نتنياهو يعلن رسميًا تجميد التشريعات القضائية

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل تمرير التشريعات القضائية مؤقتًا، على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست،.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام، قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع.

وأضاف نتنياهو: قررت إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء "خلال الدورة الحالية للكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء في خطاب نتنياهو أن "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا"، وأضاف أنه "لست مستعدا لتقسيم الأمة إلى أجزاء"، معتبرا أن إسرائيل "على مفترق طرق خطير".

وتابع نتنياهو: "الأزمة تلزم الجميع التصرف بمسؤولية"، وأضاف أنه قرر "أخذ وقفة قصيرة لإتاحة الفرصة للحوار"، وأوضح أن "التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء".