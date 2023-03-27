  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلن رسميًا تجميد التشريعات القضائية

الإثنين 27 مارس 2023 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن رسميًا تجميد التشريعات القضائية



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل تمرير التشريعات القضائية مؤقتًا، على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست،.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام، قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع.

وأضاف نتنياهو: قررت إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء "خلال الدورة الحالية للكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء في خطاب نتنياهو أن "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا"، وأضاف أنه "لست مستعدا لتقسيم الأمة إلى أجزاء"، معتبرا أن إسرائيل "على مفترق طرق خطير".

وتابع نتنياهو: "الأزمة تلزم الجميع التصرف بمسؤولية"، وأضاف أنه قرر "أخذ وقفة قصيرة لإتاحة الفرصة للحوار"، وأوضح أن "التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء".

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

صورة: بشكل غير متوقع.. هبوط حاد على سعر الدولار مقابل الشيكل

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

"الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي

ردرود فعل إسرائيلية على إقالة نتنياهو لغالانت

صحفي إسرائيلي: يحدث انقلاب في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-27_17-36-00

اصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على حوارة (فيديو)

photo_2023-03-27_16-39-18

نتنياهو وبن غفير يتفقان على تأجيل التعديلات القضائية.. هذا هو المقابل..

ucf5c

غالانت يرفض عرضا من نتنياهو..

هاليفي يوجه رسالة لقادة الجيش وجنوده: لم نعرف أبدًا مثل هذه الأيام..

ليبرمان يدعو "الليكود" للاطاحة بنتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية