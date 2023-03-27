مؤسسات طولكرم تدعو المعلمين لمواصلة المسيرة التعليمية

طولكرم/سما/

وجهت مؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها وحركة فتح وفصائل العمل الوطني دعوة للمعلمين والمعلمات لمواصلة المسيرة التعليمية والعودة لاستقبال الطلبة وإنقاذ العام الدراسي.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الاثنين، للتأكيد على ضرورة العودة للعملية التعليمية إن "أساس العمل النقابي يقوم على الوعي الوطني. واليوم نهيب ونوجه دعوة صريحة باسم كافة المكونات بمحافظة طولكرم، لمعلمينا ومعلماتنا لمواصلة دورهم الذي نقدره ونحترمه".

وأضاف: "نقف معكم وإلى جانبكم من أجل تثبيت الإنجازات والمطالب التي تحققت، وعلينا أن نضع نصب أعيننا هذا الجيل وحاجته للتعليم والعلم، الذي يعد أساساً لبناء الأمم والشعوب، ونبراساً لشعبنا الفلسطيني، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

من جانبه، أشار أمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد إلى أن الحركة تؤكد أنها دوماً مع المعلمين الأفاضل بدعم مطالبهم منذ بداية هذه الأزمة، حيث كانت الحركة وأطرها في انعقاد دائم، وتبلورت بموقف الرئيس محمود عباس وتوجيه قراره لحل أزمة النقابات مع الحكومة، وإقرار كافة مطالب المعلمين رغم الأزمة المالية.

وأضاف: "مطلوب منا جميعاً تحمل مسؤوليتنا وحماية جيل المستقبل من الضياع، حيث أصبح واقع الحال بأن استمرار الإضراب يمس واقعنا الفلسطيني ويهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، وهنا نوجه نداءً لمعلمينا للعودة للمسيرة التعليمية".

وناشد فيصل سلامة باسم فصائل العمل الوطني، "معلمينا ومعلماتنا للعودة إلى الدوام واستكمال المسيرة التعليمية، بعد كل هذا الوقت من الإضراب الذي طال أمده، مع التأكيد على حقوق المعلمين ومكانتهم ودورهم"، مشيراً إلى العمل لأجل إعادة الدوام بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

كما تخلل اللقاء كلمة باسم أولياء أمور الطلبة ألقاها عبد الرحيم كتانة، والذي تحدث عن مكانة المعلمين وحقوقهم، موجهاً لهم الدعوة للعودة لاستقبال الطلبة واستكمال العلمية التعليمة