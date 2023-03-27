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طعن قاضي في طولكرم

الإثنين 27 مارس 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعن قاضي في طولكرم



رام الله/سما/

 استنكر مجلس القضاء الأعلى الجريمة الآثمة التي تعرض لها رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت بعد ظهر اليوم.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر عنه، أن أحد المتهمين من أصحاب السوابق (هويته معروفة) أقدم على الغدر بالقاضي، أمام منزله، بتوجيه عدة طعنات إليه، بآلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسيمكث في المشفى للمراقبة.

وأوضح البيان أنه بحسب المعطيات الأولية فإن الجريمة التي تعرض لها رئيس هيئة جنايات طولكرم مرتبطة بعمله القضائي، وبوقائع حدثت في جلسة لمحاكمة المتهم نفسه في وقت سابق.

وطالب الجهات الأمنية المختصة بسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتقديمه للعدالة.

#طولكرم #عماد ثابت #القاضي عمادد ثابت

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