الخطوط التركية تلغي الرحلات بين إسطنبول وتل أبيب

أنقرة/سما/

أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء كافة الرحلات المجدولة ليوم الإثنين إلى إسرائيل بسبب المظاهرات التي تشهدها.



وبحسب بيان المكتب الإعلامي للخطوط التركية، تم إلغاء رحلتين من مطار إسطنبول إلى مطار تل أبيب ورحلتين من مطار تل أبيب إلى إسطنبول، ورحلة من مطار صبيحة غوكشن إلى تل أبيب ورحلة من مطار تل أبيب إلى مطار صبيحة غوكشن.



ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.



وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.