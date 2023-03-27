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الخطوط التركية تلغي الرحلات بين إسطنبول وتل أبيب

الإثنين 27 مارس 2023 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط التركية تلغي الرحلات بين إسطنبول وتل أبيب



أنقرة/سما/

 أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء كافة الرحلات المجدولة ليوم الإثنين إلى إسرائيل بسبب المظاهرات التي تشهدها.


وبحسب بيان المكتب الإعلامي للخطوط التركية، تم إلغاء رحلتين من مطار إسطنبول إلى مطار تل أبيب ورحلتين من مطار تل أبيب إلى إسطنبول، ورحلة من مطار صبيحة غوكشن إلى تل أبيب ورحلة من مطار تل أبيب إلى مطار صبيحة غوكشن.


ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.


وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

#تركيا #اسطنبول #تل أبيب

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