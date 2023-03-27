القيادي الأسير خضر عدنان يوجه رسالة أهل غزة

غزة/سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أنَّ الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (51) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، بالرغم من التدهور المستمر في وضعه الصحي، وتعنت الاحتلال الصهيوني ورفضه الاستجابة لمطلبه المشروع بإنهاء اعتقاله التعسفي.

وأفاد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنَّ وضعه الصحي في تدهور مستمر، وأنه منذ الأمس دَخَلَ إضرابه عن الطعام مرحلة صعبة، وبَدَأَ يستفرغ كمية من عصارة المعدة، وازدادت الدوخة بشكل مضاعف وعدم التوازن ولا يقوى على الحركة ويتحرك بواسطة كرسي متحرك بصعوبة، وعندما يقف أحيانًا يشعر بدوخة لحد خشية سقوطه على الأرض، وأصبح لا يستسيغ شرب الماء، وقلة النوم وخاصة في الليل، كما يعاني من آلام شديدة في الظهر، وانخفض وزنه بشكل لافت.

ووجه الشيخ القيادي عدنان عبر رسالته التي وصلت مهجة القدس رسالة إلى أهل غزة، قائلًا فيها: "أهلي الأحبة في غزة العزة وأنتم تنتصرون لابنكم وأخيكم المحب والصغير أمام عظيم تضحياتكم، أبعث لكم بخالص سلامي من أسري وإضرابي عن الطعام، يا أحباب الشقاقي والياسين وأبو جهاد وأبو عطايا والقاسم وأبو علي مصطفى والعامودي وجميل العموري والنابلسي وآخرهم المهندس المجاهد علي الأسود ونضال خازم وشهداء طولكرم وكل الشهداء العظام، أطلب منكم الدعاء بالحرية لإخوتي الأسرى وللعبد الفقير بالنصر والتمكين والحرية العاجلة. أحبكم ابنكم وأخيكم خضر عدنان".

وأشارت مهجة القدس، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، كانت قد اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.