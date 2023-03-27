نتنياهو يدعو المحتجين إلى عدم ممارسة العنف

القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر "تويتر"، المحتجين والمشاركين في مظاهرات مناوئة إلى الامتناع عن ممارسة العنف.

يأتي ذلك، وسط تفاقم الفوضى على خلفية التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته اليمينية المتشددة.

وبعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى أسابيع، دعا بعض نواب الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو مؤيديهم للتظاهر في القدس أيضًا.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو أرجأ بيانه بشأن التعديلات القضائية، بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو أرجأ اليوم الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.

ولم يصدر على الفور أي تأكيد لصحة ما أوردته القناة من مكتب نتنياهو.