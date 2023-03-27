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موسكو: لا نتدخل في الشؤون الداخلية لـ"إسرائيل".. وألمانيا تتابع التطوارت "بقلق"

الإثنين 27 مارس 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: لا نتدخل في الشؤون الداخلية لـ"إسرائيل".. وألمانيا تتابع التطوارت "بقلق"



وكالات/سما/

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، إن موسكو "لا تتدخل" في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وتأمل في التوصل لحل سياسي للوضع القائم فيها.

جاء ذلك على لسان ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، تعليقا على التطورات في إسرائيل.

وقال بوغدانوف لوكالة "تاس" الروسية ردا على سؤال بشأن احتمال التواصل مع سفير تل أبيب لدى موسكو: "نحن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية، ونرغب بتسوية جميع القضايا في إطار الإجراءات التي ينص عليها النشاط السياسي للبلاد".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نأمل في أن يكون الوضع مستقرا وآمنا للمواطنين الإسرائيليين بمن فيهم مواطنونا هناك".

وقال إنه لا يعلم ما إذا كانت واشنطن متورطة في احتجاجات إسرائيل، لكنه أضاف أن "الولايات المتحدة تتدخل في كل شيء وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم".

وفي سياق متصل أعلن ستيفن هيبستريت، متحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أن حكومة بلاده قلقة إزاء التطورات السياسية الراهنة في إسرائيل.

وقال هيبستريت بمؤتمر صحفي في برلين: "نحن أصدقاء مقربون من إسرائيل، وبالطبع لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".

وتابع القول: "ومع ذلك فإننا نراقب بقلق ما يحدث في إسرائيل خلال الأيام والساعات الأخيرة".

وأضاف أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ وجه نداءً مذهلا لأعضاء الحكومة، وأعتقد أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وسيؤخذ على محمل الجد".

وقال متحدث المستشارية الألمانية إن حكومة بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق قريب جدا لحل المسألة.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، طالب الرئيس إسحق هرتصوغ، بوقف خطة الحكومة "للإصلاح القضائي" فورا.

#اسرائيل #المانيا

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