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السفارات الإسرائيلية تنضم إلى الإضراب ضد تعديل نتنياهو القضائي

الإثنين 27 مارس 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارات الإسرائيلية تنضم إلى الإضراب ضد تعديل نتنياهو القضائي



القدس المحتلة/سما/

ورد في رسالة نقابية عمالية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب يوم الاثنين ضد خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي.

وقالت الرسالة التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد عمال "الهستدروت"، إن "أنشطة وزارة الخارجية في البلاد وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ".

وكان اتحاد "الهستدروت"، وهو أكبر تجمع نقابي في إسرائيل ويمثل أكثر من 700000 عامل في الصحة والعبور والمصارف، من بين العديد من المجالات الأخرى، للإضراب اليوم الاثنين.

وقد أدى هذا الإضراب إلى تجميد حركة الطيران بمطار بن غوريون، كما أعلنت لجنة مستخدمي مينائي أسدود وحيفا الإضراب الشامل.

وأعلنت النقابة الطبية عن إضراب كامل في النظام الصحي، على أن تستقبل المستشفيات فقط الحالات الطارئة. 

في الوقت نفسه، أعلنت جميع الجامعات وعدد من المؤسسات الأكاديمية تعليق الدراسة حتى إشعار آخر. وأغلقت المجمعات والمحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات السوبرماركت.

#اسرائيل #نتنياهو

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