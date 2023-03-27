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الرجوب يطلع القنصل التركي على آخر المستجدات السياسية

الإثنين 27 مارس 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع القنصل التركي على آخر المستجدات السياسية



رام الله/سما/

- أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب ضيفه، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، في صورة الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، من قبل حكومة الاحتلال الفاشية وقطعان المستوطنين، وخاصة الإمعان في سياسة القتل وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.

وشدد الرجوب على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم لن يكون إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مثمنا في الوقت ذاته الدور التركي في الحفاظ على الواقع التاريخي في مدينة القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وتوجه الرجوب بخالص تعازيه وتضامنه وتعازي وتضامن شعبنا الفلسطيني وقيادته مع الحكومة التركية والشعب التركي الشقيق بضحايا الزلازل التي ضربت الجمهورية التركية مؤخرا.

بدوره، جدد القنصل التركي التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وثمن ديمير جهود دولة فلسطين وشعبها ووقفتهم الأخوية التي تعبر عن مدى عمق الروابط ما بين الشعبين الفلسطيني والتركي، والتي تكللت بإرسال العديد من فرق الإنقاذ والفرق الطبية لإغاثة المنكوبين.

#جبريل الرجوب

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