  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باكستان: اقتحام الاحتلال للأقصى في شهر رمضان إهانة لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم

الإثنين 27 مارس 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان: اقتحام الاحتلال للأقصى في شهر رمضان إهانة لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم



إسلام أباد/سما/

أدانت باكستان بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وطرد المصلين، وانتهاك حرمة المسجد الذي يعد من أقدس الأماكن لدى المسلمين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن هذه الاعتداءات المروعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الأعمال لا تشكل فقط انتهاكا خطيرا للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد للشعب الفلسطيني، ولكنها أيضًا إهانة للمشاعر الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم.

وأشارت إلى أن الاستخدام العشوائي للقوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل يتحدى جميع الأعراف والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان، منوهة إلى أن هذه الاعتداءات تدلل على تراجع إسرائيل عن تعهدها الأخير باحترام قدسية شهر رمضان.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجاوزات الإسرائيلية التي تضاعفت بشكل خاص منذ بداية هذا العام.

وختمت بيانها قائلة: "نؤكد من جديد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ونجدد دعوتنا إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الحدود، بحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشري

#باكستان #اسلام آباد

الأكثر قراءة اليوم

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

صورة: بشكل غير متوقع.. هبوط حاد على سعر الدولار مقابل الشيكل

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

"الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

ردرود فعل إسرائيلية على إقالة نتنياهو لغالانت

الأخبار الرئيسية

هاليفي: "إسرائيل" لم تعرف أبدًا مثل هذه الأيام من التهديدات الخارجية

بن غفير يعتزم الاستقالة من الحكومة

photo_2023-03-27_14-28-49

إصابتان واعتقال والد شهيدين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر

اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "عملنا كل ما يلزم اتجاه المعلمين ومطالبهم"

غالانت “المُقال” خلال اجتماع مُغلق: مكانة إسرائيل الدولية تضعف وهناك خطر على الجيش وهذا سبب الإقالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية