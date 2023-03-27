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حالة إرباك على معبر الكرامة بسبب إضراب موظفي الجمارك الإسرائيليين

الإثنين 27 مارس 2023 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة إرباك على معبر الكرامة بسبب إضراب موظفي الجمارك الإسرائيليين



رام الله/سما/

شهد معبر الكرامة الحدودي، اليوم الإثنين، إغلاقا لنحو ساعة، وتوقفت حركة المسافرين في الاتجاهين.

وأفاد مدير شرطة المعابر والحدود العقيد مصطفى دوابشة، بأن موظفي الجمارك على الجانب الإسرائيلي من المعبر توقفوا عن العمل تماشيا مع الإضراب في الشارع الإسرائيلي، احتجاجا على قانون خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، ما أدى إلى إغلاق المعبر لمدة ساعة كاملة بكلا الاتجاهين.

وأضاف دوابشة في تصريح صحفي أن عشرات المسافرين انتظروا في صالات المغادرين لمدة ساعة إلى أن أعيد العمل في المعبر، مشيرا إلى أن الأمر قد يتكرر في أي لحظة، وقد يمتد ذلك لساعات.

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#رام الله #معبر الكرامة

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