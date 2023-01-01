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إصابتان واعتقال والد شهيدين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر

الإثنين 27 مارس 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان واعتقال والد شهيدين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر



أريحا/سما/

- أصيب 6 مواطنين بالرصاص بينهم طفل، اليوم الاثنين، واعتقل مواطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل المواطن وائل عوضات المقيطي قبل اعتقاله، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم عوضات.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، إن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.

 أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة طفل وشاب بالرصاص الحي.

يشار إلى أنه سبق اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، دخول قوات خاصة "مستعربون" للمخيم.

#الاحتلال #مخيم عقبة جبر

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