"التعليم العالي" والثقافة تطلقان مسابقة الطالب الشاعر

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، مسابقة "الطالب الشاعر"، ضمن النشاطات المشتركة لطلبة مؤسسات التعليم العالي للفصل الثاني من العام الأكاديمي 2022/2023.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الوزارتين لاستكشاف مواهب شعرية شابة ورعايتها، وتنمية قدرات الطلبة في المجالين الثقافي والأدبي وتعزيزها، وتوفير فرص تدريبية لهم، ومشاركات داخلية وخارجية للمُتميّزين منهم؛ ضمن عام الريادة والإبداع.

وأشارت الوزارتان إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين في المشاركة في المسابقة، مراجعة عمادة شؤون الطلبة في مؤسساتهم التعليميّة.

وأوضحتا أن آخر موعد لتسليم المشاركات لعمادة شؤون الطلبة هو 8/5/2023، لافتةً إلى أنه سيتم تقديم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة.