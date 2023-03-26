اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "عملنا كل ما يلزم اتجاه المعلمين ومطالبهم"

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء عمل كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، معربًا عن أمله في أن يلتزم المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم.

وأكد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، بأن حكومته ستقف عند مسؤولياتها في ضمان الحق بالتعليم لأبنائنا وبناتنا، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة، كما قال.

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى، مطالبًا من رعاة الاتفاقيات أن يلزموا إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش قضايا تعليمية وأمنية وسياسية ومشاريع بنية تحتية، وقوانين وأنظمة تتعلق بترخيص محطات الوقود الجديدة، والأخطاء الطبية، ومؤشرات التجارة الإلكتروني.