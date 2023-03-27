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مغادرة الفوج الـ12 من معتمري غزة

الإثنين 27 مارس 2023 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة الفوج الـ12 من معتمري غزة



غزة/ سما /

بدأت مغادرة فوج من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، باتجاه بيت الله الحرام عبرمعبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثاني عشر البالغ عدده 620 معتمراً خلال اليوم الإثنين، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

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