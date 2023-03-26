غالانت “المُقال” خلال اجتماع مُغلق: مكانة إسرائيل الدولية تضعف وهناك خطر على الجيش وهذا سبب الإقالة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إنّ هناك ضعفاً في مكانة إسرائيل الدولية.

وخلال مشاركته في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن لعرض التهديدات الأمنية في ضوء التطورات الإسرائيلية الداخلية على خلفية أزمة التعديلات القضائية، أوضح غالانت أنّ “إسرائيل” تعاني ضعفاً في المكانة الدولية “على الرغم من دعم الولايات المتحدة”.

كذلك، أكّد أنّ “هناك خطراً كبيراً على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الاسرائيلية”، مشيراً إلى أنّ التهديدات لـ “إسرائيل” ألزمته التصرّف بشكل فوري.

وتأتي تصريحات غالانت بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة، في أعقاب إقالته من قبل رئيس حكومة الاحتلال على خلفية أزمة التعديلات القضائية.

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولهم إنّ الأخير “استدعى غالانت إلى مكتبه وقال له إنّه فقد الثقة به بعد عمل ضد الحكومة وضد الائتلاف خلال تواجده في زيارة سياسية خارج البلاد وخلال نهاية الأسبوع”، وذلك بعد أن أبلغ غالانت نتنياهو، الجمعة، بأنّه سيصوّت ضد مشروع التعديلات القضائية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، في وقتٍ لاحق، أنّه “ليس واضحاً بعد ما إذا كان نتنياهو سيقيل غالانت، لأنّ كتاب الإقالة “لم يصدر حتى الآن”. وتجدر الإشارة الى أنّ الاستقالة تدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من صدورها.

وعقب الإقالة، برزت انتقادات من جانب المعارضة وقادة الاحتجاج ضد التعديلات القضائية، الذي قالوا إنّ “نتنياهو يتصرف كديكتاتور بالكامل”.

بدوره، قال رئيس المعارضة يائير لابيد إنّ “إقالة غالانت، لأنّه حذر من إلحاق الضرر بأمن إسرائيل، هو انحطاط جديد لحكومة معادية للصهيونية تلحق ضرراً بالأمن الإسرائيلي وتتجاهل تحذير جميع الجهات الأمنية”، مؤكداً أن نتنياهو يمثل خطراً على الأمن الإسرائيلي.

ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، مساء أمس الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت الإعلام الإسرائيلي أنّ إعلان “الجيش” حالة التأهب جاء بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.