مسن يلقي قنبلة يدوية على طليقته انتقاما منها

وكالات / سما /

في حادث مثير للدهشة، ألقى رجل مجنون، قنبلة يدوية لتنفجر خارج مبنى سكني لطليقته، وذلك قبل شن هجوم بسكين على زوجته السابقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، ووقع الهجوم في حي راينكيندورف بالعاصمة الألمانية برلين الليلة الماضية، حيث أصيبت امرأتان تبلغان من العمر 42 و 48 عامًا ، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 61 عامًا.

تشير التقارير في ألمانيا إلى أن الرجل، الذي يُزعم أنه صربي، كان يحاول قتل زوجته السابقة وشريكها الجديد، الذي يقال إنه بوسني.

حاول تفجير طليقته

وقالت الشرطة الألمانية إن المهاجم البالغ من العمر 61 عامًا فجر القنبلة اليدوية عند مدخل المبنى قبل أن يُزعم أنه ركض على اثنين من الضحايا وهاجمهما وجرحهما بسكين.

وذكرت صحيفة البريطانية، أن الضحية البالغة من العمر 61 عامًا تعاني من إصابات تهدد الحياة، نقلاً عن بيان للشرطة، فيما فر المهاجم من مكان الحادث واعتقلت الشرطة المشتبه به في حديقة قريبة.

ولا تزال الشرطة تحقق في الدوافع المحتملة وتقول إنه من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به والضحايا يعرفون بعضهم البعض.

بينما لم تنشر الشرطة تفاصيل عن المهاجم أو هويات الضحايا ، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) (وكالة الأنباء الألمانية) أن المهاجم المزعوم صربي وأن المرأتين تحملان الجنسية الصربية أيضًا، في حين أن الرجل المصاب من البوسنة والهرسك.