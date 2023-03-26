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المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الإثنين 27 مارس 2023 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم



القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي في صفحة رقم 156 في الآية رقم 48 من سورة الأعراف، حيث كُتبت كلمة بعرفونهم بدلا من يعرفونهم، حيث استُبدل حرف الياء بالباء.

وأوضح الشيخ حسين في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة منصور بغزة،  بتصريح رقم (152) الصادر في 22/11/2016م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات".

#القرآن الكريم #المفتي العام

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