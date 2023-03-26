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هنية يفتتح البطولة الرمضانية للمؤسسات والشركات

الإثنين 27 مارس 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يفتتح البطولة الرمضانية للمؤسسات والشركات



غزة / سما /

افتتح مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،عبد السلام هنية، البطولة الرمضانية للشركات والمؤسسات لخماسيات كرة القدم، بمحافظتي غزة والشمال، والتي تُقام على صالة نادي الصداقة الرياضي، ضمن برنامج البطولات والفعاليات الرمضانية التي يرعاها وينظمها المجلس خلال الشهر الفضيل.

وأُقيمت ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الأولى من البطولة، ففي اللقاء الأول الذي جمع فريقي المجموعة الأولى نجوم غزة وحلويات ساق الله حيث انتهى اللقاء بفوز فريق نجوم غزة بهدفٍ وحيد سجله محمود أبو ريالة.

ولنفس المجموعة أيضا جمع اللقاء الثاني فريقي حلويات الناجي وزينة الحياة لينتهي بالتعادل بهدفٍ لكل فريق، سجل لحلويات الناجي أحمد سعد ولزينة الحياة عبد الله الجدي.

 وفي نفس السياق أُجريت مباراةٍ واحدة للمجموعة الثانية بين فريقي شركة فضة وفريق الاتحاد العام للشباب حيث انتهى اللقاء بفوز الأخير برباعية سجلها محمد الديري في حين سجل الهدف الوحيد لشركة فضة محمد جربوع.

 ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة المنظمة والمشرفة على هذه البطولة مكونة من الكابتن محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع، وإياد الجيش وأحمد الخطيب وضياء بارود وخالد حجاج ودياب الحطاب.

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#عبد السلام هنية #مؤسسات #الشركات #البطولة الرمضانية

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