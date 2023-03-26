9 صفقات لنماء في سباق التعاقدات

غزة / سما /

يواصل نادي نماء حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية تحضيراً لمنافسات الموسم القادم في دوري الدرجة الأولى بالتعاقد مع (9) لاعبين رغم عدم نهاية الموسم الحالي بإعلان اتحاد الكرة إقامة كأس غزة مطلع مايو القادم.

ونجح نماء في التعاقد مع شادي بصلة قادماً من خدمات النصيرات، ويوسف حسب الله، قادماً من أهلي بيت حانون.

ويعتبر بصلة وحسب الله ثامن وتاسع صفقات نماء في الانتقالات بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس أحمد الشاعر، الحارس بلال أبو حمدان، يوسف أبو زيد، محمود عطية، محمد سلمان “ماروكو”، محمود أبو عمران “القرص” وحاتم نصار.

وأتم نماء جميع هذه التعاقدات لكنه لم يعلن رسمياً عن التعاقد بعدما اعتاد كما الموسم الماضي الإعلان عنها بشكل تدريجي.

ويسعى نماء لترتيب صفوفه استعداداً لمنافسة جديدة في الدرجة الأولى على بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة الذي كان قريباً منها حتى الجولة الأخيرة.