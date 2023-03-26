  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

9 صفقات لنماء في سباق التعاقدات

الإثنين 27 مارس 2023 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 صفقات لنماء في سباق التعاقدات



غزة / سما /

يواصل نادي نماء حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية تحضيراً لمنافسات الموسم القادم في دوري الدرجة الأولى بالتعاقد مع (9) لاعبين رغم عدم نهاية الموسم الحالي بإعلان اتحاد الكرة إقامة كأس غزة مطلع مايو القادم.

ونجح نماء في التعاقد مع شادي بصلة قادماً من خدمات النصيرات، ويوسف حسب الله، قادماً من أهلي بيت حانون.

ويعتبر بصلة وحسب الله ثامن وتاسع صفقات نماء في الانتقالات بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس أحمد الشاعر، الحارس بلال أبو حمدان، يوسف أبو زيد، محمود عطية، محمد سلمان “ماروكو”، محمود أبو عمران “القرص” وحاتم نصار.

وأتم نماء جميع هذه التعاقدات لكنه لم يعلن رسمياً عن التعاقد بعدما اعتاد كما الموسم الماضي الإعلان عنها بشكل تدريجي.

ويسعى نماء لترتيب صفوفه استعداداً لمنافسة جديدة في الدرجة الأولى على بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة الذي كان قريباً منها حتى الجولة الأخيرة.

#نادي نماء #التعاقدات #الانتقالات الصيفية #دوري الأولى

الأكثر قراءة اليوم

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

"الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

ردرود فعل إسرائيلية على إقالة نتنياهو لغالانت

نتنياهو يستعد لإقالة غالانت.. والبديل حاضر

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

رغم تهديد بن غفير .. نتنياهو في طريقه للرضوخ للإسرائيليين ووقف التشريعات القضائية

image_processing20230327-2769406-1sw7ai

تحركات لتجميد "الإصلاحات".. 5 ساعات كادت أن تدخل "إسرائيل" في حرب داخلية

photo_2023-03-27_03-35-57

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

photo_2023-03-26_21-17-25

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

photo_2023-03-26_20-56-12

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية