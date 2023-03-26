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البحرية.. 3 صفقات جديدة ومهاجم يقترب

الإثنين 27 مارس 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية.. 3 صفقات جديدة ومهاجم يقترب



غزة / سما /

بدأ نادي خدمات الشاطئ حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً للموسم القادم بعد عودته للدوري الممتاز، رغم إعلان اتحاد الكرة إقامة كأس غزة مطلع مايو القادم.

وأعلن الشاطئ عن التعاقد مع 3 صفقات جديدة وضم أسامة عيد وخميس حمودة وسامح عويضة، فيما تمكن من تجديد عقود بلال النمنم وحازم أبو شنب.

ويسعى الشاطئ لعقد مزيد من الصفقات في الفترة القادمة لتقوية خطوط الفريق استعداداً لمنافسته في الدوري الممتاز بعد عودته وصعوده السريع من الدرجة الأولى.

وقالت مصادر صحفية إن الشاطئ يسعى للتعاقد مع مهاجم في مركز رأس الحربة، ويحاول ضم محمد بلح أو محمد أبو ريالة “المستر” من أجل تعزيز الخيارات الهجومية للبحرية.

#خدمات الشاطئ #الانتقالات الصيفية #مهاجم #دوري الممتازة

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