صداع في رأس تشيلسي بسبب التوقف الدولي

تسبب التوقف الدولي في صداع حقيقي في رأس مُدرب تشيلسي جراهام بوتر قبل خوض التحديات التي تنتظرهم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول لندن فإن اللاعب الألماني للبلوز كاي هافيرتز لن يُشارك مع المانشافات في المُباراة الودية ضد بلجيكا يوم الثلاثاء بسبب حالة مرضية يُعاني منها.

وذكر التقرير أن كلاً من رحيم ستيرلنج وميسون ماونت كانا سيُشاركان في مُعكسر منتخب إنجلترا، ولكنهما غابا عن الاستحقاق الدولي مع الأسود الثلاثة بسبب الإصابة.

وعلى نفس المنوال غاب المُدافع الفرنسي ويسلي فوفانا عن تشكيلة البلوز في أول استدعاء له بعد تعرضه لإصابةٍ طفيفة في مُباراة تشيلسي ضد إيفرتون.

وانضم للقائمة رييس جيمس الذي شارك في الدقائق الأخيرة من مُباراة إنجلترا ضد إيطاليا قبل أن تضطره الإصابة لمُغادرة مُعسكر الأسود الثلاثة دون لعب مُباراة اليوم ضد أوكرانيا.

ويستعد فريق تشيلسي لمُواجهة فريق أستون فيلا يوم السبت المُقبل في الدوري الإنجليزي، ويحتل البلوز المركز العاشر برصيد 38 نقطة.