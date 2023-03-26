  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صداع في رأس تشيلسي بسبب التوقف الدولي

الإثنين 27 مارس 2023 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صداع في رأس تشيلسي بسبب التوقف الدولي



وكالات / سما /

تسبب التوقف الدولي في صداع حقيقي في رأس مُدرب تشيلسي جراهام بوتر قبل خوض التحديات التي تنتظرهم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول لندن فإن اللاعب الألماني للبلوز كاي هافيرتز لن يُشارك مع المانشافات في المُباراة الودية ضد بلجيكا يوم الثلاثاء بسبب حالة مرضية يُعاني منها.

وذكر التقرير أن كلاً من رحيم ستيرلنج وميسون ماونت كانا سيُشاركان في مُعكسر منتخب إنجلترا، ولكنهما غابا عن الاستحقاق الدولي مع الأسود الثلاثة بسبب الإصابة.

وعلى نفس المنوال غاب المُدافع الفرنسي ويسلي فوفانا عن تشكيلة البلوز في أول استدعاء له بعد تعرضه لإصابةٍ طفيفة في مُباراة تشيلسي ضد إيفرتون.

وانضم للقائمة رييس جيمس الذي شارك في الدقائق الأخيرة من مُباراة إنجلترا ضد إيطاليا قبل أن تضطره الإصابة لمُغادرة مُعسكر الأسود الثلاثة دون لعب مُباراة اليوم ضد أوكرانيا.

ويستعد فريق تشيلسي لمُواجهة فريق أستون فيلا يوم السبت المُقبل في الدوري الإنجليزي، ويحتل البلوز المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

#تشيلسي #التوقف الدولي #الدوري الإنجليزي #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

"الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

ردرود فعل إسرائيلية على إقالة نتنياهو لغالانت

نتنياهو يستعد لإقالة غالانت.. والبديل حاضر

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

رغم تهديد بن غفير .. نتنياهو في طريقه للرضوخ للإسرائيليين ووقف التشريعات القضائية

image_processing20230327-2769406-1sw7ai

تحركات لتجميد "الإصلاحات".. 5 ساعات كادت أن تدخل "إسرائيل" في حرب داخلية

photo_2023-03-27_03-35-57

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

photo_2023-03-26_21-17-25

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

photo_2023-03-26_20-56-12

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية