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ريال مدريد وسان جيرمان يفتحان صفحة زيدان مجددا

الإثنين 27 مارس 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد وسان جيرمان يفتحان صفحة زيدان مجددا



وكالات / سما /

يبدو أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، سيعود إلى التدريب في الموسم الكروي القادم، وهو ينتظر أكثر من عرض بعد انتهاء هذا الموسم.

ويعتبر زيدان إلى جانب البرتغالي، جوزيه مورينيو، من أبرز المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم القادم؛ وفقا لما أوردته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت".

وأبدت إدارة سان جيرمان رغبتها القوية في إعادة التفاوض مجددا مع زيدان في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تنتظر أولا حسم التتويج بلقب الدوري للمرة الـ11 قبل أن تفتح صفحة زيدان مجددا.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يميل لمنح ولاية ثالثة لزيدان حال إقالة الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم.

وعمل زيدان مدربا للفريق الملكي مرتين، الأولى خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2016 إلى صيف 2018، أما الثانية لأكثر من موسمين انتهت في صيف 2021.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان #زين الدين زيدان

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