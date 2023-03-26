أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي .. صلاح رابعاً

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع، بناءً على الراتب التي يتقاضاه مع ليفربول.

ووقع محمد صلاح على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، والذي ضمن له الحصول على 18 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ليصبح بهذا أعلى راتب في الريدز، ولا يتفوق عليه في البريميرليج سوى 3 لاعبين فقط.

واحتل كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي المركز الأول في القائمة، براتب يبلغ 20.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً، متفوقاً بأكثر من مليون على زميله إيرلينج هالاند الذي حل في المرتبة الثانية، بالمناصفة مع ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وحصل مانشستر يونايتد على حصة الأسد في القائمة بتواجد 4 لاعبين، وهم ديفيد دي خيا، جادون سانشو، رافاييل فاران وكاسيميرو، مقابل 3 لاعبين من مانشستر سيتي، وهم كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند وجاك جاريليتش.

وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين دخلاً في البريميرليج كما يلي:-

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 20.8 مليون

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 19.5 مليون

ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 19.5 مليون

محمد صلاح (ليفربول): 18.2 مليون يورو

جادون سانشو (مانشستر يونايتد): 18.2 مليون

رافاييل فاران (مانشستر يونايتد): 17.7 مليون

رحيم ستيرلينج (تشيلسي): 16.9 مليون

جاك جريليتش (مانشستر سيتي): 15.6 مليون

كاسيميرو (مانشستر يونايتد): 15 مليون

إنزو فرنانديز (تشيلسي): 14.7 مليون