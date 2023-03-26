رسميًا.. توتنهام يعلن رحيل كونتي بالتراضي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رسميًا مساء أمس الأحد، رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق اللندني، بالتراضي.

وقال نادي توتنهام في بيان رسمي: “يمكننا الإعلان عن مغادرة المدرب أنطونيو كونتي للنادي بالاتفاق المتبادل”.

وأكمل: “تأهلنا لدوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو الأول بالنادي، نشكر كونتي على مساهمته، ونتمنى له التوفيق في المستقبل”.

وتابع: “سيتولى كريستيان ستيليني مهمة قيادة الفريق للفترة المتبقية من الموسم، جنبًا إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد”.

المدرب الإيطالي كان قد هاجم إدارة ولاعبي توتنهام في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة ساوثهامبتون، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، بالجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدير الفني صاحب الـ 53 عامًا تولى مهمة تدريب السبيرز في الفترة من نوفمبر 2021 إلى مارس 2023، وكان من المقرر أن ينتهي تعاقده في الصيف القادم.

كونتي قاد الفريق اللندني في 76 مباراة، حيث حقق الفوز في 41 مواجهة، وخسر 23 مرة.