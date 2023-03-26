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موقف كورتوا من المشاركة مع ريال مدريد في الكلاسيكو

الإثنين 27 مارس 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف كورتوا من المشاركة مع ريال مدريد في الكلاسيكو



وكالات / سما /

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية موقف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حامي عرين فريق ريال مدريد، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة، في كأس ملك إسبانيا.

وأثار كورتوا قلق جمهور ريال مدريد بعدما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن انسحاب اللاعب مع معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية، لشعوره ببعض الآلام.

ومع عودة اللاعب للعاصمة الإسبانية، مدريد، لتقييم حالته، أفادت ريليفو بأن إصابة الحارس البلجيكي، حامي عرين الريال الأول، ليست خطيرة، ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الريال ضد بلد الوليد، في الدوري المحلي، يوم الأحد المقبل.

وبالتالي سيتمكن كورتوا من المشاركة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كوبا ديل راي، في ملعب الكامب نو، بعد الخسارة في مباراة الذهاب في سانتياجو بيرنابيو بهدف دون رد.

ويسعى كورتوا ورفاقه لرد الضربة للبارسا بالفوز في الكلاسيكو، والتأهل لنهائي الكأس، في محاولة أخيرة لإنقاذ الموسم على الصعيد المحلي، بعدما تعقدت مهمته في الحفاظ على لقب الليجا، بخسارة الكلاسيكو الأخير، في الكامب نو، بهدفين لهدف، والذي أدى لاتساع الفارق لمصلحة البارسا إلى 12 نقطة.

#كورتوا #ريال مدريد #الكلاسيكو #برشلونة

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