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بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 27 مارس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الاقصى المبارك، وسط حراسة وحماية كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية ان اعدادا كبيرة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى منذ ساعات الصباح الاولى، وقامت بجولات استفزازية في مرافقه.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال قامت بافراغ الأقصى من المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مساء أمس الاحد المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت المصلين المعتكفين من داخله بالقوة، وذلك لافراغ المسجد من المصلين والمعتكفين لتهيئة اقتحام المستوطنين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخرجت المعتكفين من ساحات الأقصى والقبلي بقوة السلاح عبر باب السلسلة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في حي باب حطة بالقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات بين الأهالي والقوات.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات عاثثت فسادًا وتخريبًا في منازل عدة.

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