قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال ليث شرايعة وأنس صقر من مخيم عسكر في نابلس، حيث شهدت المنطقة اشتباكات مسلحة، واقتحمت منزل عائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة منفذ عملية إطلاق النار الأولى في بلدة حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين.

فيما اعتقل الشاب شادي خضر صلاحات من منطقة الباذان شمال نابلس.

واعتقل أنس سالم أبو فنار من يطا جنوب الخليل، ومحمد حربي حمامرة من حوسان غرب بيت لحم.

بينما اعتقال عزمي إياد منصور من بدو شمال غرب القدس.