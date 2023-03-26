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أجواء غائمة وباردة

الإثنين 27 مارس 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة وباردة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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