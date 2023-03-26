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القنصل الإسرائيلي في نيويورك يستقيل من منصبه احتجاجا على اقالة غالانت

الإثنين 27 مارس 2023 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القنصل الإسرائيلي في نيويورك يستقيل من منصبه احتجاجا على اقالة غالانت



القدس المحتلة/سما/

أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، آساف زمير، تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت.

وكتب زمير في خطاب استقالته أنه لم يعد بإمكانه تمثيل الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقله موقع "والا" العبري.

وأضاف: "إنني قلق للغاية بشأن خطة الإصلاح القانوني التي تروج لها الحكومة والتي تقوض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل وسيادة القانون في البلاد".

القنصل الإسرائيلي في نيويورك يستقيل احتجاجا على إقالة غالانت
تظاهرات غاضبة في تل أبيب عقب إقالة غالانت
من جهته قال دبلوماسي إسرائيلي للموقع العبري: "معظم الدبلوماسيين يخجلون من رئيس وزرائهم، والعديد منهم يراقبون حاليا بقلق بالغ ما يحدث في إسرائيل".

وتابع: "يسأل الكثير منا أنفسنا متى ستأتي اللحظة التي لن نتمكن فيها من الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة، هذا البلد الذي نحبه كثيرا، آمل أن يستيقظ قادة العالم ويوضحوا لنتنياهو أن هذه هي النهاية وأن هناك ثمنا لهذه القرارات المتهورة".

#نيويورك

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