غالانت يدرس تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قرار إقالته

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن وزير الجيش الإسرائيلي المقال يؤاف غالانت يدرس تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته.



وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة غالانت من منصبه كوزير للدفاع، بسبب دعوته لوقف خطة الإصلاح القانونية التي أثارت زوبعة من الجدل والاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أسابيع.

وقالت القناة "12" العبرية إن "غالانت، يفكر بتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار فصله من عمله كوزير للدفاع".

وأوضحت القناة العبرية، أن "يؤاف غالانت، اتصل بأحد أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل للتحقق من خياراته القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم التماس ضد رئيس الوزراء بشأن عزله".



وعلّق غالانت على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه، بالقول: "أمن دولة إسرائيل دائمًا وسيبقى مهمة حياتي".

وتابع "طوال حياتي أنا منشغل ليلًا نهارًا، بخدمة دولة إسرائيل، وأنا بالزي العسكري عرَّضت حياتي للخطر عشرات المرات، ومن أجل دولة إسرائيل، أنا مستعد للمخاطرة ودفع الثمن".

وواصل حديثه قائلًا: "أرى كيف أن مصدر قوتنا آخذ بالتآكل، كوزير أمن لدولة إسرائيل أقول بالشكل الأوضح إن الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي يتغلغل ووصل للجيش والأجهزة الأمنية".