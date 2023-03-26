"التربية" وديوان الموظفين ينهيان عملية استقبال الطلبات لتعيين معلمين جدد

رام الله/سما/

- أعلنت وزارة التربية والتعليم، وديوان الموظفين، المضي في استكمال عملية توظيف معلمين جدد في جميع محافظات الوطن، ما من شأنه أن يرفد العملية التعليمية بالطواقم التدريسية المؤهلة بالسرعة الممكنة، حيث تم الانتهاء من استقبال طلبات الترشح للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة.

وأوضحت وزارة التربية في بيان صدر عنها، أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 48476 طلبا، وتمّ قبول 45573 منها، مؤكدة أنه بالتعاون مع ديوان الموظفين العام سيتم عقد امتحان التوظيف للعام 2023 في الثامن من نيسان/أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن الطلبات المقبولة على مديريات التربية والتعليم توزعت كما يلي: أريحا 1044 طلبا، والخليل 3768 طلبا، وبيت لحم 2719 طلبا، وبيرزيت 1197 طلبا، وجنوب الخليل 3373 طلبا، وجنوب نابلس 2360 طلبا، وجنين 4401 طلب، ورام الله 3571 طلبا، وسلفيت 1834 طلبا، وشمال الخليل 2727 طلبا، وضواحي القدس 1381 طلبا، وطوباس 1493 طلبا، وطولكرم 3424 طلبا، وقباطية 2609 طلبات، وقلقيلية 2010 طلبات، ونابلس 5182 طلبا، ويطا 2480 طلبا.

وأفادت التربية بأن عملية التوظيف الجديدة تأتي ضمن تدابير الوزارة لإنهاء العام الدراسي الحالي استجابة لنداءات مجلس أولياء أمور الطلبة والهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لإنقاذ العام الدراسي الذي يتهدده الخطر بسبب استمرار إضراب المعلمين.

وأفاد ديوان الموظفين أنه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية للتسريع في عملية التوظيف.

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