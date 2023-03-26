فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها..

القدس المحتلة/سما/

أغلق آلاف الإسرائيليين، الأحد، شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الجيش في حكومته يوأف غالانت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف المتظاهرين ضد قانون الإصلاحات القضائية، في تل أبيب أغلقوا مفترق "أيالون" الرئيسي في المدينة، احتجاجا على إقالة غالانت.

وهتف المتظاهرون: "بيبي (كنية نتنياهو) يفعل ما يشاء، ونحن كذلك"، فيما يستمر تدفق آلاف آخرين إلى المنطقة للمشاركة بالاحتجاج، بحسب الصحيفة.

واخترق متظاهرون حواجز شرطة الاحتلال واتجهو نحو منزل نتنياهو في القدس عقب قرار إقالته وزير الجيش.، فيما تحاول الشرطة تفريق المتظاهرين أمام منزل نتنياهو وتستعد لعمل مماثل في شارع أيالون ومناطق أخرى.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن هناك فوضى عارمة قرب منزل نتنياهو في القدس، مشيرة إلى أن الأوضاع خرجت على ما يبدو عن السيطرة.

في غضون ذلك قرر رؤوساء الجامعات في إسرائيل إيقاف الدراسة في الجامعات كافة بدءًا من صباح الغد بسبب "استمرار العملية التشريعية التي تقوض أسس الديمقراطية وتعرض استمرارها للخطر"

وفي سياق متصل قرر مدير عام وزارة الجيش اللواء إيال زمير الذي يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين قطع زيارته والعودة إلى إسرائيل بعد إقالة غالانت.

ووفق القناة 12 العبرية قرر رؤساء سلطات محلية الاعتصام أمام مكتب نتنياهو و الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام للرجوع عن قانون الإصلاح القضائي.

وأعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أنه قدم استقالته مساء اليوم الأحد في أعقاب إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو" لوزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة وزير الدفاع يوأف غالانت.

وجاءت الإقالة على خلفية مطالبة غالانت لحكومة نتنياهو، بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وفق إعلام محلي.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

يتبع..