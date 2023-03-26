ردرود فعل إسرائيلية على إقالة نتنياهو لغالانت

القدس المحتلة/سما/

توالت ردود الأفعال الإسرائيلية، عقب إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزير جيشه يؤاف غالانت.

وفي أول تعليق لوزير الجيش المُقال من منصبه يوآف غالنت على القرار صرح قائلا: "كان وسيبقى أمن إسرائيل أهم شيء بالنسبة لي"

وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، قرار نتنياهو، معتبرًا أنه "مستوى منخفض جديد بالنسبة للحكومة المعادية للصهيونية التي تضر بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين"، مضيفًا أن بإمكان نتنياهو إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع، ولا يمكنه إطلاق النار على شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون الائتلاف". وتابع: "رئيس حكومة إسرائيل يشكل خطرًا على أمن دولة إسرائيل".

بينما علق زعيم "المعسكر الرسمي" ووزير الجيش الإسرائيلي سابقا بيني غانتس على إقالة غالانت قائلاً: "نحن نواجه خطرًا واضحًا وفوريًا وملموسًا على أمن إسرائيل. خطر شديد. الليلة وضع نتنياهو السياسة ونفسه فوق الأمن. أنا أؤيد غالانت الذي يضع أمن البلاد فوق المصالح".

كما علق عضو الكنيست جدعون ساعر على قرار نتنياهو معتبرًا أنه "عمل جنوني"، وأن نتنياهو "مصمم على دفع إسرائيل نحو الهاوية، وكل يوم يوم يبقى فيه في رئاسة حكومة إسرائيل فإنه يعرضها ومستقبلها للخطر" حسب قوله.

زعيم حزب "إسرائيل بيتنا "ووزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان صرح قائلا: " اختار نتنياهو طريق كل الطغاة - إن إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارًا حقيقيًا لجميع أعضاء الائتلاف - لن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي."

بيما قالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي" الآن أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطر شديدا على إسرائيل".

وبدوره ذكر الصحفي الإسرائيلي آفي يسسخاروف أن رئيس الحكومة نتنياهو يضحّي بأمن إسرائيل من أجل إدامة حكمه، لهذا الحد وصلنا".

من جهته قال الكاتب والمحلل الكبير يوسي ميلمان: "أصيب نتانياهو بالجنون، كان أولمرت وكثيرون آخرون محقين في تشخيصهم له بأنه مجنون"

في المقابل، رحب ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي بقرار نتنياهو وهنأه عليه، وقال: "يجب إنفاذ الإصلاحات القضائية الآن. كل من يستسلم لرافضي تأدية الخدمة العسكرية يجب إقالته فورًا. كائنًا من كان".

وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك دعوات للخروج بمظاهرات الساعة 22:00 في شارع كابلان في تل أبيب بعد اقالة نتنياهو لغالانت.

ونقلت القناة عن منظمو الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي قولهم: "نتنياهو يتصرف كديكتاتور كامل بإقالة وزير الجيش، هذا الشخص خطير على الأمن والاقتصاد وإسرائيل بأكملها، نتنياهو يدمر أمن إسرائيل والجيش الإسرائيلي".

وفي سياق متصل ذكر مراسل الشؤون الدبلوماسية في موقع والا "باراك رافيد" أنه أبلغ قادته بعدم الامتثال للخدمة في قوات الاحتياط.

وقال رافيد: "أبلغت قادتي الآن أنه في ضوء ما جرى الليلة، لن أمتثل بعد الآن للخدمة في قوات الاحتياط.

يتبع..