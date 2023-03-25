  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس المركزي لأولياء الأمور يطالب المعلمين العودة إلى عملهم

الأحد 26 مارس 2023 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس المركزي لأولياء الأمور يطالب المعلمين العودة إلى عملهم



رام الله/سما/

طالب المجلس المركزي لأولياء الأمور، المعلمين والمعلمات، أصحاب الضمائر الحية، والحريصين على مستقبل أبنائنا كحرصنا عليه، إلى العودة إلى عملهم وعدم المساهمة في المزيد من تجهيل أبنائنا وإضاعة العام الدراسي.

واعرب المجلس في بيان صادر عنه، مساء اليوم الأحد، "عن استغرابه من هؤلاء المتعنتين الضاربين بعرض الحائط كل المبادرات التي تم تقديمها لإنهاء هذه الازمة وعودة أبنائنا إلى مقاعدهم الدراسية."

كما طالب مجلس أولياء الأمور، "الحكومة والقيادة الفلسطينية بإيجاد حل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، من خلال دراسة إيجاد بدائل للمعلمين المضربين لضمان سير العملية التعليمية لحين انتهاء الأزمة. وجميعنا يعلم أن هناك عشرات آلاف المتقدمين للعمل في وظائف التعليم لدى وزارة التربية."

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار لكل الذين حافظوا على الأمانة وعادوا صباح اليوم إلى مدارسهم وواصلوا رسالتهم السامية. وقال: نحو ألف معلم التحقوا صباح اليوم الأحد بالعملية التعليمية، ما انعكس على عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا بأن عادوا إلى صفوفهم، في معظم المحافظات سيما نابلس وجنين وقباطية والخليل، وبذلك نتفاءل بقرب انتهاء هذه الأزمة التي تأثر منها كل بيت فلسطيني.

#المعلمين

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

الإمارات تفرج عن الشابة فداء كيوان من حيفا

شرطي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في كفر ياسيف بالداخل المحتل

إعلام عبري ينشر التحقيقات الأولية حول عملية حوارة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-26_16-17-32

جيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

37b51795-666 (1)

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

الاحتلال يستولي على 218 دونما شرق قلقيلية

64201a2e423604618c4786b5

نتنياهو يستعد لإقالة غالانت.. والبديل حاضر

photo_2023-03-25_20-24-39

"إسرائيل": الصراع الداخلي يحتدم في سباق على أخطر قانون في "الإصلاحات القضائية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية