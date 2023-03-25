جيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

القدس المحتلة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" أجرى قائد القيادة الوسطى تقييما للوضع الأمني في موقع عملية حوارة، وأوعز بزيادة النشاط الأمني ​​في شمال الضفة وتعزيز عمليات التفتيش من وإلى نابلس.

ووفق المتحدث، فقد تقرر تعزيز حماية نقاط القوات في حوارة ووضع وسائل مراقبة إضافية.

وذكر موقع واي نت العبري، أن الوحدة الهندسية في الجيش الإسرائيلي بدأت بوضع مكعبات وأكياس رمل وغيرها من الأدوات الهندسية التي تساعد على تحصين تلك المواقع.

وأشار إلى أن التحصين سيشمل جميع النقاط والمواقع على طريق 60 الاستيطاني على امتداد بلدة حوارة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا زال يواصل البحث عن منفذ العملية.

وشهدت بلدة حوارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ثلاث عمليات إطلاق نار، أسفرت عن مقتل مستوطنيْن، وإصابة أربعة آخرين بينهم حالات خطيرة، كان آخرها أمس السبت.