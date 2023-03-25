  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تدين قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان

الأحد 26 مارس 2023 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدين قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان



أبوظبي/سما/

أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها لعطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي وصفتها بأنها تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قدما، والعمل على وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.


ونادت الإمارات بوجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية.


وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

#الامارات #الاحتلال #الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

الإمارات تفرج عن الشابة فداء كيوان من حيفا

شرطي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في كفر ياسيف بالداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-26_16-17-32

جيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

37b51795-666 (1)

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

الاحتلال يستولي على 218 دونما شرق قلقيلية

64201a2e423604618c4786b5

نتنياهو يستعد لإقالة غالانت.. والبديل حاضر

photo_2023-03-25_20-24-39

"إسرائيل": الصراع الداخلي يحتدم في سباق على أخطر قانون في "الإصلاحات القضائية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية