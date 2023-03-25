الإمارات تدين قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان

أبوظبي/سما/

أدانت الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها لعطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي وصفتها بأنها تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.



وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قدما، والعمل على وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.



ونادت الإمارات بوجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية.



وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.