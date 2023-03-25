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قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الأحد 26 مارس 2023 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

قُتل شخص وأُصيب آخران بجراح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة الرامة بالداخل المحتل، مساء اليوم الأحد.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، إن 3 أشخاص أُصيبوا بجراح، موضحا أن أحدهم (35 عاما)، مصاب بجراح حرجة، ولفت إلى أنه كان فاقدا للوعي. وأقرّ الطاقم الطبيّ وفاته لاحقا، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

كما أكد إصابة شابين آخرين في الثلاثين من عمريهما، بجراح خطيرة.

ونُقل المصابان إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، لاستكمال تلقي العلاج.

يأتي ذلك فيما قُتل الشاب يونس كمال منصور، وهو في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرامة كذلك، في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وحتى الآن، إلى 35 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة، وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#الرامة #الداخل المحتل

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