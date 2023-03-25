الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تفريغ الأقصى لتمكين المستوطنين من استباحته

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، يوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين؛ لتمكين المستوطنين من استباحته.

وشدد الشيخ صبري، في تصريح لقناة الأقصى، على أن "المستوطنين لا يجرؤون على اقتحامات المسجد الأقصى، إلا بحماية قوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن ذلك "يدلل على أن الحكومة الصهيونية تتحمل المسؤولية".

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يصل إلى ما يخطط له تجاه المسجد الأقصى، بفضل صمود المرابطين وثباتهم.

وذكر أن "ما يحاول الاحتلال تحقيقه في المسجد الأقصى لن يكون بإذن الله".

وأدى نحو 100 ألف مصلِ الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود والتضييقات التي فرضها الاحتلال على وصول المصلين من الضفة الغربية المحتلة.