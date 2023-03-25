  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تفريغ الأقصى لتمكين المستوطنين من استباحته

الأحد 26 مارس 2023 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تفريغ الأقصى لتمكين المستوطنين من استباحته



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، يوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين؛ لتمكين المستوطنين من استباحته.

وشدد الشيخ صبري، في تصريح لقناة الأقصى، على أن "المستوطنين لا يجرؤون على اقتحامات المسجد الأقصى، إلا بحماية قوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أن ذلك "يدلل على أن الحكومة الصهيونية تتحمل المسؤولية".

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يصل إلى ما يخطط له تجاه المسجد الأقصى، بفضل صمود المرابطين وثباتهم.

وذكر أن "ما يحاول الاحتلال تحقيقه في المسجد الأقصى لن يكون بإذن الله".

وأدى نحو 100 ألف مصلِ الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود والتضييقات التي فرضها الاحتلال على وصول المصلين من الضفة الغربية المحتلة.

#الشيخ عكرمة صبي

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

الإمارات تفرج عن الشابة فداء كيوان من حيفا

شرطي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في كفر ياسيف بالداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

37b51795-666 (1)

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

الاحتلال يستولي على 218 دونما شرق قلقيلية

photo_2023-03-25_20-24-39

"إسرائيل": الصراع الداخلي يحتدم في سباق على أخطر قانون في "الإصلاحات القضائية"

الكنيست يصادق على تعديلات لجنة تعيين القضاة

20230326015422

وزارة الجيش الإسرائيلي تحذر : موجات حر متطرفة تضرب المنطقة الصيف المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية