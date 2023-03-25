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اشتية يبحث مع بعثة "العمل الدولية" التحديات التي يفرضها الاحتلال

الأحد 26 مارس 2023 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع بعثة "العمل الدولية" التحديات التي يفرضها الاحتلال



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع بعثة منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير الإقليمي في المنظمة فرانك هاغمان، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، أهم التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على واقع العمل والعمال في فلسطين.

ودعا رئيس الوزراء المنظمة الدولية إلى التركيز على ظروف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، في تقريرها السنوي، لا سيما عدم توفر شروط الأمان، وساعات العمل الطويلة، والتعامل على الحواجز، والسمسرة على التصاريح، والضرائب والخصومات من أجورهم، وغيرها.

وطالب بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين مع الجانب الإسرائيلي، والسعي إلى توفير ظروف عمل لائقة لهم، وكذلك الضغط على إسرائيل لإعادة أموالهم المحتجزة لديها.

وأوضح رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة تتمثل في تعزيز صمود المواطنين، وتعزيز المنتج الوطني، وتوفير فرص عمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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#محمد اشتية #فلسطين

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