  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تعيد سفيرها إلى المغرب

الأحد 26 مارس 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعيد سفيرها إلى المغرب



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها قررت إعادة سفيرها ديفيد غوفرين إلى المغرب، بعد إغلاق ملف التحقيق بارتكابه جرم التحرش الجنسي خلال أداء مهامه.


وكانت الخارجية الإسرائيلية استدعت غوفرين في سبتمبر الماضي بعد اتهامات طالته بارتكاب اعتداءات جنسية واختلاس أموال، وهي اتهامات نفاها الأخير.

ووفق ما نشرت الصحافة الإسرائيلية، في حينه، فإن وزارة الخارجية فتحت تحقيقا في مزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات والتحرش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.

وفي المغرب، أثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت منظمة "خميسة" للدفاع عن حقوق المرأة إنها "منزعجة للغاية من صمت السلطات"، مطالبة الحكومة بـ"فتح تحقيق عاجل".

يذكر أن ديفيد غوفرين البالغ 59 عاما كان سفيرا في مصر من العام 2016 إلى أغسطس 2019، وعين رئيسا لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل العام 2021، قبل تعيينه رسميا سفيرا لإسرائيل في المغرب.

#اسرائيل #ديفيد غوفرين

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

الإمارات تفرج عن الشابة فداء كيوان من حيفا

شرطي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في كفر ياسيف بالداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

37b51795-666 (1)

تفاصيل جديدة حول عملية مجدو: هكذا تنقل المنفذ..

الاحتلال يستولي على 218 دونما شرق قلقيلية

photo_2023-03-25_20-24-39

"إسرائيل": الصراع الداخلي يحتدم في سباق على أخطر قانون في "الإصلاحات القضائية"

الكنيست يصادق على تعديلات لجنة تعيين القضاة

20230326015422

وزارة الجيش الإسرائيلي تحذر : موجات حر متطرفة تضرب المنطقة الصيف المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية