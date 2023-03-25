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وزراء أمن سابقون ينتقدون نتنياهو ويحملونه مسؤولية الفوضى المحتملة

الأحد 26 مارس 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء أمن سابقون ينتقدون نتنياهو ويحملونه مسؤولية الفوضى المحتملة



القدس المحتلة/سما/

بعث وزراء أمن إسرائليون سابقون رسالة مشتركة انتقدوا فيها عدم استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد المجلس الأمني المصغر عقب تحذير الوزير الحالي يوآف غالانت من "خطر أمني".

وجاء في الرسالة "رفض رئيس الوزراء نتنياهو في الأيام الأخيرة، مطلب وزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل مناقشة خطر واضح ووشيك على أمن الدولة ناشئ عن المعلومات الاستخباراتية التي حصل الاثنان عليها ومن تشريع التغييرات القضائية المزمع تنفيذها".

وقالت أيضا: "هذا سلوك غير أخلاقي وغير مسبوق من قبل رئيس وزراء في إسرائيل، مما يشير إلى فقدان نتنياهو القدرة على إدراك الأمور والتحقق من الواقع".
وتابع البيان: "بصفتنا من كانوا على رأس أجهزة الأمن في البلاد، نطالب رئيس الوزراء اليوم بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد كما طالب وزير الدفاع ورئيس الأركان ذلك".
واختتم البيان: "طالما عارض رئيس الوزراء ذلك، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية والمباشرة عن الفوضى التي لا يمكن تصورها والتي تحدث حاليا تحت إشرافه وعن مجمل عواقبها".

يأتي ذلك بعد خطاب متلفز لغالانت السبت، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو، في وقت تتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

#نتنياهو #اسرائيل

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