جامعة الدول العربية تعلن موعد القمة المقبلة

القاهرة/سما/

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن قمة القادة المقبلة ستنعقد في 19 مايو/أيار 2023 بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، مع حكومة المملكة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجامعة العربية، وقال إنه "من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالرياض في 19 مايو/أيار المقبل"، وأوضح أن "القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهيداً لانعقادها على مدار 5 أيام".

يأتي هذا فيما لم يصدر عن السعودية بيان بشأن انعقاد القمة حتى الساعة الـ13:30 بتوقيت غرينتش.

أشار بيان الجامعة أيضاً إلى أنه من المنتظر أن يشهد العام 2023 انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا، والقمة العربية الإفريقية في المملكة العربية السعودية.

كان أبو الغيط قد أشار في تصريح سابق، منتصف مارس/آذار 2023، إلى أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في مايو/أيار المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وقال إنه "من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصادياً ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة".



من جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني، خلال المؤتمر ذاته، على "أهمية أن تعتمد القمة العربية أفكاراً ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية بالدول العربية".

كانت آخر قمة عربية قد عُقدت بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وستكون قمة الرياض المقبلة هي القمة رقم 50 في تاريخ قمم الجامعة العربية على مدار 77 عاماً.

ومنذ أول قمة انعقدت بمصر عام 1946 وحتى قمة الجزائر، جاءت القمم العربية على نحو 31 قمة عادية، و14 قمة طارئة، و4 قمم اقتصادية اجتماعية تنموية.