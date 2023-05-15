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التعليم تعلن عن منح دراسية في رومانيا

الأحد 26 مارس 2023 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن عن منح دراسية في رومانيا



رام الله/ سما/

اعلنت وزارة التربية والتعليم  العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في رومانيا للعام 2023/2024 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه والاختصاص العالي في الطب  البشري وطب الأسنان.

التخصصات المطروحة:

- البكالوريوس: الطب البشري، الهندسة.

- الماجستير أو الدكتوراه: تخصصات الهندسة.

- الاختصاص العالي في الطب البشري وطب الأسنان.

يتم تقديم الطلبات الكترونياً ومن ثم تسليم الوثائق المطلوبة في مقر وزارة التربية والتعليم العالي غزة - تل الهوا ومصدقة حسب الأصول، في موعد أقصاه يوم  الأثنين الموافق 15/5/2023

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