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أحمد الفيشاوي حاملاً سبحة ومصحف والده: باب ربنا عمره ما يتقفل على حد

الأحد 26 مارس 2023 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد الفيشاوي حاملاً سبحة ومصحف والده: باب ربنا عمره ما يتقفل على حد



وكالات / سما /

استقبل الفنان أحمد الفيشاوي شهر رمضان الكريم بجلسة تصوير له وهو يحمل سبحة ومصحف والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، ووضع تعليقا أكد فيه أن باب التوبة لا يغلق أبدا أمام عباد الله، وأشار إلى أن السبحة لم تفارق يد والده في آخر ثلاث سنوات من عمره.

الفيشاوي نشر عدة صور له في جلسة إيمان وهو يقرأ في المصحف الشريف ويرتدي عباءة منزلية، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع انستغرام قائلا: أعتقد أن باب ربنا عمره ما بيتقفل على أى حد في أي وقت.

 

 

وتابع الفيشاوي الصغير قائلا: مع سبحة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، التي لم تفارقه أخر ثلاث سنوات في حياته، ارجو الفاتحة و الدعاء لأبي.. رمضان كريم".

أصالة تدعو للراحل فاروق الفيشاوي

وعلقت اصالة قائلة: الله يرحمه والدك ماكان فيه متل قلبه وكرمه وعطاءه وكان بيحترم الصغير قبل الكبير وكل إنسان شافه حبه واحترمه وألف رحمه ونور عليه الطيب الراقي الإنسان الكبير.

أحمد الفيشاوي ينافس بموسم أفلام عيد الفطر

وكشف أحمد الفيشاوي مؤخرا عن بوستر فيلمه الجديد "رهبة"، وظهر مسلحا برشاشين، ويقف فوق سطح سيارة، وحوله عدد كبير من الكراسي الملقاة بطريقة غير منظمة.

وكتب الفيشاوي كاشفا موعد عرض الفيلم: "المعلم سيد رهبه يحييكم من ورا مصنع الكراسي.. فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض. رهبة"، تدور أحداث فيلم "رهبة" في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، حيث يجسد أحمد الفيشاوي شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد"، ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

#أحمد الفيشاوي #فاروق الفيشاوي

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