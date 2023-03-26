القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

وكالات / سما /

شهد الاقتصاد العالمي على مدار الأشهر الماضية انهيارا قويا في الدولار، وذلك بعد تداول مبالغ ضخمة تقدر بـ 40 مليار دولار في العملات المشفرة، وبعد أشهر من الأزمة تم إلقاء القبض على المتسبب الرئيسي في الأزمة.

وأعلنت شرطة كوريا الجنوبية أنها اعتقلت أخيرا “إن دو كوون”، رئيس العملة المشفرة الهارب الذي يقف وراء انهيار 40 مليار دولار بسبب التجارة في عملات تيرا أو ديار ولونا المشفرة.

وتم اعتقاله في الجبل الأسود، ومنذ ذلك الحين وجهت إليه تهمة الاحتيال من قبل المدعين العامين في الولايات المتحدة.

العملات المشفرة وانهيار الدولار

يأتي إلقاء القبض عليه، بعدما اتهمه المنظمون الأمريكيون في وقت سابق من هذا العام، أنه دبر عملية احتيال في الأوراق المالية للأصول المشفرة بمليارات الدولارات.

أصدرت سلطات كوريا الجنوبية مذكرة توقيف بحق كوون في سبتمبر الماضي لأنها تعتقد أن شركته للعملات المشفرة قد انتهكت قواعد سوق رأس المال.

لتبدأ رحلة البحث عنه، في البداية ظنوا أنه كان في صربيا، بل أرسلوا مسؤولين إلى بلغراد للتفاوض لأن البلدين ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين، ونفى كوون في السابق أنه كان مختبئا لكنه لم يكشف عن مكانه.

لكن نجحت القوات أخيرا في اعتقاله، وكتب وزير الداخلية: "أحد أكثر المطلوبين الهاربين في العالم" احتُجز في مطار بودجوريتشا.

وأضاف أن تاجر العملة المشفرة الي تسبب في انهيار اقتصاد العالم، كان يسافر تحت اسم مستعار بوثائق مزورة. وقال إن السلطات تنتظر تأكيدا رسميا لهويته، وأكدت شرطة كوريا الجنوبية ، الجمعة ، أن المشتبه به في الجبل الأسود هو كوون ، بعد أن تطابقت بصمات أصابعه مع السجلات الرسمية.

ووجه المدعون الأمريكيون اتهامات لكوون بالاحتيال، ليواجه تهماً بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والتآمر، وفقًا للائحة الاتهام التي نُشرت في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن يوم الخميس.