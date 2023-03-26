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وزارة الجيش الإسرائيلي تحذر : موجات حر متطرفة تضرب المنطقة الصيف المقبل

الأحد 26 مارس 2023 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الجيش الإسرائيلي تحذر : موجات حر متطرفة تضرب المنطقة الصيف المقبل



القدس المحتلة / سما /

نشرت سلطة الطوارئ القومية في وزارة الجيش الإسرائيلي وخدمة الأرصاد الجوية اليوم، الأحد، سيناريو لأحوال جوية متطرفة، تتعلق بموجات حر خلال فصل الصيف ناجمة عن أزمة المناخ.

وبحسب السيناريو، فإنه خلال الأشهر حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر المقبل، قد تسود موجات حر شديد شهريا، تستمر 3 – 4 أيام، وترتفع درجات الحرارة خلالها لتصل إلى 49 درجة مئوية.

وحذرت وزارة الجيش من أن ذروة استهلاك الكهرباء سترتفع بـ10%، وأنه يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات بنسبة 8.5% عن المعدل، وأن يرتفع التسرير في المستشفيات، نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية، بما بين 10% إلى 15%، وتتزايد احتمالات اندلاع الحرائق.

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