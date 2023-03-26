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نصائح لمرضى الكبد خلال شهر رمضان

الأحد 26 مارس 2023 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لمرضى الكبد خلال شهر رمضان



وكالات / سما /

مرضي الكبد يبحثون عن أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في الصيام بشكل صحى خلال شهر رمضان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل وأهم الشروط والنصائح الصحية التي يجب على مرضي الكبد القيام بها خلال شهر رمضان دون التعرض لأي مضاعفات صحية لمرضى الكبد.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقعى “webmed”،  "HEALTHLINE"، أبرز وأهم الأطعمة المشروبات الممنوعة علي مرضي الكبد، التي يجب تجنبها خلال شهر رمضان للحفاظ على صحتك دون التعرض لأي مضاعفات صحية،  ومنها:-

-الأطعمة المقلية

 من  الممنوعات علي  مرضي الكبد، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تعرض صحة الكبد للخطر، وقد تتسبب في الإصابة بالالتهاب.

-اللحوم المصعنة

ومنها اللانشون والبورجر والسوسيس، التي تعرض صحة الكبد للخطر، ويجب تجنب تناولها.

-السكريات والحلويات

 الإكثار من تناول السكريات والحلويات تتسبب في تراكم الدهون بالجسم، ويزيد من فرص إصابتك بالكبد بالدهني، ولذا تجنب ذلك وابتعد عن تناولها.

-المشروبات الغازية

هل تعلم أن الإكثار من تناول المشروبات الغازية تزيد من فرص تعرض صحة الكبد للكثير من المشاكل  الصحية، وتعرض الكبد ليصبح دهني.

-المخللات

 تعرضك للإصابة بتليف في الكبد والسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم بسبب غناها بالأملاح.

#رمضان #الصحة #نصائح #الكبد #مرضى الكبد

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