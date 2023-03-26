دول الخليج تحتج لدى بلينكن بشأن تصريحات وزير إسرائيلي عن الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أرسل وزراء خارجية دول الخليج العربي، الأحد، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مستنكرين فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" ضد الشعب الفلسطيني وانكار وجوده.

وطالب وزراء دول (السعودية،الامارات،البحرين،عُمان، الكويت و قطر) في الرسالة باتخاذ خطوات والرد على اجراءات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية وخطاباتها ضد الشعب الفلسطيني.

وكان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أثار غضباً عربياً ودولياً بتصريحات، خلال فعالية عُقدت في باريس، وأنكر خلالها وجود الشعب الفلسطيني.